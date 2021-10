AMLO va contra venta ilegal de terrenos campestres en Álamos, Guaymas y demás zonas de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este jueves 7 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que iniciarán diálogos para atender la venta ilegal de terrenos campestres en diferentes puntos de Sonora, como lo son Álamos, Guaymas y demás.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO señaló en primera instancia, es necesario iniciar diálogos con autoridades estatales y municipales, lugares en donde se realizan las ventas ilegales de terrenos no legalizados.

Depende de autoridades estatales y locales, y todavía hay lugares donde se siguen haciendo esos negocios ilícitos, para llamarlos de manera coloquial ‘tranzas’", explicó López Obrador en la 'mañanera' de este día.

En este mismo discurso, señaló que es importante que la gente no participe en la compra de estos terrenos, ni de las viviendas que no están reglamentadas, pues debido a que son tierras no legalizadas, no se les dan escrituras y salen más perjudicados.

La venta ilegal de terrenos campestres en Sonora ha aumentado.

La gente no debe dejarse engañar por las llamadas 'empresas inmobiliarias' que construyen en terrenos no legalizados y no podrán entregarles escrituras, o las que venden viviendas mal hechas construidas en sitios peligrosos, todo eso que se parece, todavía, entonces que no se permita, que cuando se quiera dar un permiso para construcción, que se denuncie y que todos ayudemos porque fue un desorden, una anarquía", puntualizó AMLO desde Palacio Nacional

Finalmente, detalló que para atender la problemática que se ha presentado en Álamos, Guaymas, Hermosillo y demás zonas de Sonora, se aplicará un plan similar que ya está funcionando en el sur de México, en donde se vendían terrenos en Playa del Carmen y otras zonas turísticas.

Fuente: Conferencia de prensa matutina