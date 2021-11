¿Recibir la vacuna contra el Covid-19 será obligatorio en México? Esto detalló AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si recibir la vacuna contra el Covid-19 será obligatorio en México, medida que ya se ha implementado en diversas naciones de Europa a causa de la cuarta ola de contagios. Esto declaró AMLO.

En la 'mañanera' de este martes 23 de noviembre, desde Palacio Nacional, el mandatario López Obrador declaró que la vacunación contra el coronavirus no será obligatoria en México, a diferencia de lo que han implementado algunos países de Europa.

El presidente de México dijo que la vacunación contra el Covid-19 no será obligatoria en el pais.

Asimismo, señaló que se respetará a todas las personas que, por razones personales, decidan no recibir el fármaco contra el virus que cambio la vida en el mundo.

Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación, no, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza, el pueblo de México, estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo, la gente se está vacunando y cada vez avanzamos más", señaló López Obrador.

En este mismo discurso, celebró que México ya tiene un total de 85 por ciento de personas vacunadas y que ya se tiene una estrategia para convencer al resto de la población que aún no se ha inmunizado contra el Covid-19.

Por otra parte, señaló que aún hay pequeñas comunidades en México que, debido a su ubicación geográfica, no han podido recibir la vacuna contra el Covid-19 y que esa es la nueva meta del Gobierno Federal.

Hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus comunidades, y ellos no pueden salir a donde están los centro de vacunación. Hemos llegado a miles de comunidades, pero son alrededor de 200 mil pequeñas comunidades, estamos viendo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, entonces todavía tenemos que seguir ampliando la vacunación, llegar a todos", prometió el presidente mexicano.