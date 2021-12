Previo a Nochebuena y Navidad, AMLO manda controversial mensaje a familias mexicanas

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a las familias mexicanas con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Este se suma a la controversia que desató luego de llamar a los mexicanos a reunirse "con cuidado".

En la conferencia de prensa matutina de este 23 de diciembre, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO habló sobre las celebraciones decembrinas y envió un mensaje a las familias de México, poniendo especial atención a sus relaciones interpersonales.

En primera instancia, López Obrador deseó que esta época sea de "reconciliación" para todos; señaló que es clave saber "perdonar o perdonarse y no odiar"

En su mismo discurso, declaró que "todos los problemas" tienen solución y que siempre hay alguien que vela por el bienestar de los otros.

Deseo mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza de vivir y salir adelante. Que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida y siempre hay seres humanos preocupados por otros”, concluyó López Obrador.