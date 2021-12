Obesidad afecta a ocho de cada 10 adultos mexicanos, revela especialista de la UNAM

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La obesidad afecta a ocho de cada 10 adultos en México, lo que incrementa los riesgos de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de mama y de colon, hipertensión, aumento de colesterol y triglicéridos y problemas ginecológicos y respiratorios indicó Dagmara Wrzecionkowska.

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, que impartió la conferencia "Percepción de la obesidad. ¿Nuestros sentidos nos engañan?", manifestó la importancia de hablar de la obesidad, pues normalmente se centra en la vanidad, más allá de los problemas de salud que genera el trastorno.

La experta apuntó que en México la prevalencia de hombres y mujeres con sobrepeso es del 39.1 por ciento y de obesidad de 36.1 por ciento y agregó que 76 por ciento de las mujeres son perjudicadas por este problema, mientras que en los varones el 40 por ciento tiene sobrepeso y el 32, obesidad.

Wrzecionkowska señaló que las causas que causan la obesidad son diversas, pero sobre todo el consumo de alimentos con alto contenido calórico y el sedentarismo.

También podemos hablar de la falta de educación en el cuidado de nuestra salud, así como el papel de creencias, normas y actitudes hacia la alimentación y la actividad física", argumentó.

Mencionó que hay estudios que señalan que somos inconscientes del rango de peso que tenemos, por ejemplo, indicó que el 49 por ciento de las personas con sobrepeso no eran conscientes de ello y pensaban que tenían un peso que se considera saludable.

Además, alrededor del 90 por ciento de la gente con obesidad no se daban cuenta de su estado y dijo que sólo 9 por ciento de las personas obesas, diagnosticadas por un profesional, percibían que tenían obesidad, aunque seis por ciento de los no valorados se identificaron correctamente como obesos. En su mayoría, la población con esa condición no toma conciencia de esos kilos extra.

