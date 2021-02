Obispo critica a quienes usan cubrebocas: "Espero verlos sin esa cosa que traen en su cara"

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a la propagación del virus que provoca Covid-19 y que mantiene al mundo en pandemia, es necesario el uso del cubrebocas, algo que el obispo Antonio González Sánchez considera una muestra de falta de fe.

A pesar de destacar que no se trata de presunción, monseñor González Sánchez dijo que el hecho de portar cubrebocas significa no confiar en Dios, pues él no lo porta debido a que confía en la protección divina.

Dice el dicho: 'Ayúdate que yo te ayudaré', y me queda muy claro. Pero para mí el famoso cubrebocas es no confiar en Dios", destacó.

La declaración del obispo ocurrió durante la homilía que efectuó el pasado 14 de febrero y la cual ha causado controversia, pues de acuerdo a las autoridades sanitarias, el uso del cubrebocas es necesario para mermar los contagios.

Como ven mi rostro, casi siempre ando así. No es presunción, es gracias a Dios que ando así porque confío mucho en Dios".

Del mismo modo, el obispo Antonio González Sánchez invitó a los fieles a acudir a la celebración eucarística sin usar cubrebocas, al tiempo de reiterar que extraña mucho ver la Iglesia con los creyentes, a quienes señaló haber dejado de acudir a misa debido a la pandemia.

Tras el cambio en el semáforo epidemiológico, las autoridades permitieron que los templos efectuaran misa con personas al interior, siempre y cuando se mantuvieran las medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial.

Asimismo, el aforo permitido es del 30 por ciento, por lo que los templos no pueden estar al máximo de su capacidad hasta nuevo aviso.

