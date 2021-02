"No quiso darme dinero": El atroz crimen que cometió 'El Nini Asesino' contra su padre

Tepic, Nayarit.- En ciertas ocasiones, seguir los impulsos del coraje o la frustración puede resultar en terribles consecuencias, tal como le sucedió al joven Adrián Aguirre Bravo, quien a sus 18 años de edad, acabó con la vida de su padre, luego de que este se negara a darle dinero.

Según contó el culpable de este crimen, él ni estudiaba ni trabajaba, cosa que lo conflictuaba contra su progenitor. En una de sus declaraciones mencionó, que luego de una fuerte discusión aprovechó un descuido para atacarlo con un bate de beisbol.

Lee también: "Le moché las patas": Mujer describe cómo asesinó a su esposo; era víctima de maltrato

Yo no hacía nada, no trabajo y no estudio, no me daba dinero, nada, entonces yo me enojé, él se fue al refrigerador, agarré el bate, se estaba sirviendo agua y le pegué en la cabeza", dijo Adrián.