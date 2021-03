Pese a tener diabetes e hipertensión, niegan la vacuna a adultos mayores por no actualizar INE

Ciudad de México.- La vacunación contra el virus Covid-19 en adultos mayores continúa alrededor de la República Mexicana; sin embargo, existen casos especiales en los que los 'abuelitos' se han quedado sin la dosis por no tener actualizadas sus credenciales para votar, coloquialmente llamadas INE.

Tal es la situación de algunos habitantes de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, en donde se han negado a vacunar personas por no 'pertenecer oficialmente' a la región, aunque padezcan otras enfermedades, como diabetes e hipertensión.

A raíz de la pandemia, algunos adultos mayores cambiaron de domicilio para estar cerca de su familia; sin embargo, esto ha resultado contraproducente, ya que ahora no se pueden vacunar porque no registraron dicho cambio ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Doña Ofelia, de 75 años de edad y proveniente de Celaya, Guanajuato, comentó que a inicios de la cuarentena se mudó con su hija a la Ciudad de México, pero por no cambiar su dirección en su credencial, no pudo recibir la dosis.

Es muy injusto porque vivo en la colonia Morelos con mi hija y por la pandemia no he salido para cambiar mi INE. Ahora me dicen que me vaya a Celaya cuando ya soy de la CDMX", expresó.