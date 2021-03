Venta de 'citas rápidas y ágiles en el SAT': Esta es la nueva forma en la que roban a ciudadanos

Ciudad de México.- Lamentablemente, debido a la pandemia por Covid-19 las estafas a través de Internet han aumentado hacia los contribuyentes mexicanos. El nuevo robo es la venta de 'citas rápidas y ágiles' en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El principal motivo que ha propiciado esta clase de fraudes es que, por la crisis sanitaria que ha azotado al mundo por más de un año, ahora las citas son menos; por lo que, para ahorrar tiempo y agilizar los trámites, ahora supuestos 'coyotes' venden citas.

Leer también: ¿Necesitas un comprobante de domicilio? Así puedes descargar un recibo reciente de la CFE

Según informes oficiales, en grupos de redes sociales, hay personas que por vender estas supuestas citas en el SAT pueden cobrar de 300 mil hasta 15 mil pesos. El diálogo que implementan es que ofrecen la cita para ahorrar dinero y evitar 'papeleo en el SAT'.

Los altos precios se dan, según los mismos fraudulentos, porque la gente que ofrece sus servicios, trabaja con altos mandos en el SAT, lo que facilitará que vean y aclaren cualquier situación legal. No obstante, esto es ilegal y un fraude, pues en ocasiones los 'vendedores' piden más dinero a los contribuyentes.

También puedes leer: Fraudes, en aumento: Infonavit alerta a los ciudadanos sobre robos por créditos falsos

Lamentablemente, no es la primera vez que ocurren problemas de este pido, pues a mediados de el año pasado ya se habían reportado robos de este tipo. Aunque, la ocasión pasada, la nueva titular del SAT admitió que había funcionarios implicados en el fenómeno de extorsión.

El tema de la saturación ocurrió hace como dos meses, lo que detectamos es que están metiendo robots, empresas, sobre todo, despachos contables, atrapaban las citas y ellos las vendían, obviamente estaban coludidos con algunos funcionarios del SAT".

Hasta ahora no se tiene información oficial sobre nuevos funcionarios participando en estos actos, más que robos a usuarios. El SAT recomienda no contratar estos servicios para no evitar problemas.

Fuente: SAT