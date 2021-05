"Nadie ha venido": Acusan que víctimas de tragedia en Línea 12 no han sido atendidas

Ciudad de México.- Han pasado tres días de que ocurrió la tragedia en la Línea 12 del Metro que cobró 25 vidas y dejó un saldo de 79 heridos. No obstante, se ha informado que algunas de las víctimas no ha sido intervenidas por falta de insumos.

Si bien la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que desde el momento del terrible evento los afectados fueron trasladadas a varios hospitales en la CDMX, el pasado miércoles cinco de mayo, comenzó a circular la noticia de que algunos de los afectadas no ha sido atendida.

De acuerdo con información de Televisa, uno de los afectados que no han sido atendidos es Nancy Ramírez Álvarez, quien desde el día del siniestro fue trasladada al Hospital General de Xoco. Su madre denunció para el medio ya citado que hay limitaciones en su atención y por tanto, en su recuperación:

[Nancy] sufrió una fractura de cadera y esguince cervical. No sé realmente el material quirúrgico que el Ortopedista necesita, pero no lo tienen, la atención es muy buena, pero los médicos no son magos, no tienen el material para que mi hija sea intervenida, ella está estable, así como llegó, así está”, indicó Ana Álvarez, madre de la afectada.