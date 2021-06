Tras elecciones 2021, baja ritmo de vacunación contra Covid-19; AMLO explica la causa

Ciudad de México.- Este viernes 18 de junio en su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que tras el periodo de elecciones 2021, bajó el ritmo de vacunación contra Covid-19; esta es la causa.

Luego de que el día de ayer jueves 17 de junio El Financiero publicara un articulo en el que señala que la vacunación se aceleró previo a las elecciones 2021, AMLO respondió en 'La mañanera' que en realidad ha disminuido la velocidad en la que se han aplicado los fármacos porque han llegado menos a México.

Bajó el ritmo de llegada de vacunas, hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas… Ayer algún medio dijo que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando.. no es eso, sí bajó pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas… lo de ayer cuando informen (en Baja California) fue algo excepcional", detalló AMLO en Palacio Nacional.