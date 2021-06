Slim, señalado por el colapso y muertes de la Línea 12, trabajará para reconstruirla: AMLO

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de este jueves 24 de junio, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, mencionó que Carlos Slim, el empresario señalado como uno de los responsables del colapso de la Línea 12 del Metro, "tiene la voluntad de reconstruir" 'La Línea Dorada'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Muertes en Sonora de vacunados contra Covid-19 son "porcentaje bajo" y "no es grave": AMLO

Tras 'fake new' sobre su hijo y el Cruz Azul, AMLO promete exponer 'noticias falsas' en vivo

Desde Palacio Nacional, AMLO mencionó que en su reunión con el dueño de Telmex y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se habló sobre la tragedia de la Línea 12 que dejó como saldo a 26 personas sin vida y más de 70 heridos.

En esta, según AMLO mencionó que, a la par que continúen las investigaciones judiciales, se trabajara en la reconstrucción de la Línea 12 del Metro, y que el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim, tiene voluntad de participar, "acción que celebra".

Hay voluntad de participar y eso lo celebro, no es 'a ver vamos al pleito', nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de profesionales, universidades, yo no tengo culpa y, además, me dieron la razón en el juzgado, en la instancia correspondiente del Poder Judicial", aseguró AMLO.