(VIDEO) "Te doy 200 pesos": Reclaman no recibir pago tras supuesta venta de votos a Morena

Ciudad de México.- En redes sociales comenzó a circular un video en el que una mujer reclama no haber recibido efectivo luego de, supuestamente, vender votos para Morena en las pasadas elecciones 2021 que se efectuaron el domingo 6 de junio.

De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, el video se grabó en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX.

En el material audiovisual se ve a una mujer, cuya identidad no se revela, reclamarle a Eva Hernández, supuesta coordinadora del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la GAM, que ella consiguió votos para Francisco Chíguil, el candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones, pero que no ha recibido el dinero para pagarle a la gente.

De acuerdo con el diálogo que se escucha en el video, a las personas de la GAM les dijeron "Te doy 200 pesos, si votas por Francisco Chíguil".

Mire, yo le voy a ser sincera, a mi Alejandro me dijo 'júntame gente que vote por Chíguil' y yo me encargo de darte 200 pesos a cada una de la gente'", asegura la mujer que reclama.

No obstante, después la señora señala que ahora la gente que 'vendió' su voto a Chíguil está reclamando fuera de su casa que no han recibido el dinero prometido, pese a votar por él y hasta enviar capturas de pantalla.

Y luego la gente me está diciendo a mi 'me estás diciendo que yo vote por Chíguil porque me vas a dar 200 pesos y ahora no me los das', y los tengo afuera de mi casa, en verdad", menciona la mujer que graba.