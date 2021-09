¡De no creerse! AMLO habla sobre su testamento y revela qué quiere que pase cuando muera

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este viernes, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador habló sorpresivamente sobre su testamento y sobre qué desea que pase cuándo perezca.

Desde Palacio Nacional, AMLO habló sobre sus deseos al morir y de qué clase de legado le gustaría dejar; lo anterior, lo informó luego de mencionar que no le interesa ser esculpido y montado en el conocido 'Paseo de los presidentes' en Los Pinos, CDMX, las cuales eran las oficinas centrales de la presidencia antes de que él llegara al poder.

En Los Pinos hay estatuas de los presidentes de México; AMLO se niega a ser esculpido.

Con gran franqueza, el presidente de México mencionó que no le interesa ser parte de esas estatuas, y que él tiene otros deseos en su testamento.

Acerca de las estatuas, pues solo [apoyo] las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital. Nada, absolutamente", expuso el presidente de México