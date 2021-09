¿En contra? Esta fue la polémica declaración de AMLO sobre la objeción de conciencia en el aborto

Ciudad de México.- El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la objeción de conciencia que permitía a médicos negarse a practicar abortos u otros servicios que otorga la Ley. Este martes, el presidente de México dio una polémica declaración al respecto.

El tema del aborto legal, seguro y gratuito sigue latente en México, pues la interrupción clandestina del embarazo, la cual provocado la muerte de miles de mujeres e incluso de niñas, es un problema de Salud pública.

En el debate por regular el aborto, la SCJN invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud (LGS) el cual hablaba de la objeción de conciencia de médicos ante estas prácticas. Esto decía:

Lo anterior se invalidó debido a que, según la Suprema Corte las rendijas en su redacción servirían como un pretexto para limitar la interrupción legal del embarazo (ILE).

Este martes, el presidente de México fue cuestionado sobre el tema a lo que respondió de forma polémica: En primera instancia, señaló que respeta la decisión y la autonomía de la SCJN, no obstante, prefería "no opinar".

Es un tema que desde hace un tiempo procuro no opinar. Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos", explicó el presidente de México en la ' mañanera '.

En este mismo discurso, mencionó que "no se lava las manos", cual Poncio Pilato, sin embargo, en estos temas tan "polémicos", el presidente de México no debería "tomar partido".

No me estoy 'lavando las manos', no soy Poncio Pilato. Sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido", finalizó López Obrador.