"Ni conocía yo, ahora me voy a fijar más en él", dice AMLO sobre Chumel Torres tras criticas a su Gobierno

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa ocurrida la mañana de este miércoles 2 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destacó que la oposición ya perdió la credibilidad de varios comunicadores que fungían como sus aliados, por lo cual se han visto orillados a recurrir a más personas, como es el caso de Chumel Torres.

El antes mencionado, quien constantemente ataca al Gobierno de México desde las redes sociales, no estaba en el radar del mandatario quien manifestó desde Palacio Nacional que no lo conocía pero que, de ahora en adelante le va a prestar más atención, aunque refirió que espera que con ello, no se interprete que será un perseguido de la denominada Cuarta Transformación aunque hizo hincapié en que Torres es el “ideólogo del conservadurismo”.

“Ni conocía yo, ahora me voy a fijar más en él, voy a verlo más, ni sabía yo de él pero ahora el ideólogo del conservadurismo, ya nada más les ayuda Brozo y nadie más, como no les funciona; ya es Chumel”.

Cabe destacar que durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado martes 1 de marzo, se puso uno de los tuits de Chumel Torres en ‘La Mañanera’ en donde el influencer mostró abiertamente su apoyo al expresidente Felipe Calderón a pesar de catalogarse como una persona apartidista, hecho por el que el mandatario ya lo había nombrado aunque también hizo hincapié en que no lo conocía pese a las constantes criticas que, el también comediante, le hace.

“Hay un señor que no conozco, pero que siempre está en las redes y que polemiza mucho, Chumel. Me van a regañar, porque dicen mis amigos que para qué los menciono, pero no, es que es un fenómeno y es muy importante para que nadie se deje engañar”, manifestó el mandatario.

El mensaje que Torre puso y que fue motivo de mención en Palacio Nacional fue hecho el pasado 24 de febrero y tras exhibirlo ante los representantes de los medios de comunicación, AMLO pidió a sus seguidores no enojarse por mensajes de este tipo pues la oposición ya esta “moralmente derrotada”.

“Se enojan mucho los simpatizantes nuestros, yo les diría que no se enojen, que entiendan que están moralmente derrotados nuestros adversarios, que recuerden lo que decía (Benito) Juárez, ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, manifestó.

