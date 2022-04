López Obrador reconoce al Gobernador de Veracruz por no robar: "Ha resistido las tentaciones"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció las labores del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, quien según él "se ha mantenido humilde" durante su tiempo en el cargo.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 25 de abril de 2022, desde Palacio Nacional, el presidente AMLO demostró su respaldo al gobernador Cuitláhuac, luego de su reciente gira por el estado de Veracruz.

Ahora que estaba en Veracruz me dio gusto es que Cuitláhuac García no ha cambiado, ha resistido las tentaciones del poder, no ha cambiado en lo fundamental, pero tampoco en su manera de ser, porque el poder es una tremenda tentación, atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos", expresó AMLO en la 'mañanera' de este lunes.

En la imagen, el presidente AMLO y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García en la reciente gira por la entidad.

Señaló que García Jiménez se ha mantenido "humilde" y que además "ha resistido las tentaciones del poder", ya que no ha robado, como ocurría en Administraciones pasadas.

Entonces veo a Cuitláhuac no solo que no está robando como sucedía antes, mi estado Veracruz, porque soy choco-jarocho, saquearon, residencias, yates, departamentos en el extranjero, ya no, no es así, eso es el fondo, pero la forma, ahí anda Cuitláhuac, no lo he visto transformarse con otro ropaje, humilde, entendiendo que el poder es humildad", finalizó el presidente López Obrador.