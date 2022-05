SSPC asegura que solo hay 9 casos de periodistas asesinados en México en lo que va del 2022

Ciudad de México.- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, detalló que en lo que va de este 2022, se han contabilizado nueve casos de periodistas asesinado en México, y no 11, como medios y organizaciones han señalado.

En la conferencia de prensa matutina de este jueves 19 de mayo, realizada desde Palacio Nacional, Mejía Berdeja puntualizó que la información sobre 11 periodistas asesinados en México es incorrecta, ya que el Gobierno actual solo tiene contabilizados nueve casos.

En la imagen, confirma SSPC que solo hay 9 asesinatos de periodistas registrados en México.

En esta misma presentación, la del informe de 'Cero Impunidad', el subsecretario de la SSPC dejó en claro que estos nueve casos de periodistas ultimados en México están soportados en actuaciones ministeriales y por testimonios de víctimas colaterales.

Todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalías e incluso en testimonios de familiares de las víctimas, quienes refirieron cuál era la principal actividad de sus familiares victimados, por eso razón se ha llegado a esta cifra, lo que no implican que no sean homicidios que se estén persiguiendo para que no haya impunidad", agregó Mejía Berdeja.