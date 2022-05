Hoy No Circula 22 de mayo: ¿'Descansan' placas en CDMX y Edomex por Contingencia Ambiental?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental debido a que la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) era mala, no obstante, esta se canceló el día de ayer [sábado]. Entérate de si este domingo 22 de mayo del 2022 hay restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) por parte del programa Hoy No Circula.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental la tarde del sábado 21 de mayo, por lo que este domingo el programa Hoy No Circula no se aplica ni en la capital de México ni en el Edomex. Lo anterior significa que cualquier vehículo, sin importar su terminación de placas, color de engomado u holograma de verificación, podrá desplazarse durante el día y sin multa alguna por parte de las autoridades mexicanas.

Este domingo no hay programa Hoy No Circula en la Megalópolis

Asimismo, podrán transitar sin complicaciones todos los vehículos en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, entidades que forman parte de la Megalópolis y en los que se aplica el Hoy No Circula de lunes a viernes en un horario de 05:00 horas a 22:00. Cabe señalar que cada día de la semana la CAMe indica que terminación de placas, color de engomado y holograma de verificación deben 'descansar'.

En la imagen, el programa Hoy No Circula para la siguiente semana. Créditos: Twitter @CAMegalopolis

¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy No Circula?

Recuerda que los únicos vehículos exentos de las restricciones del programa son los vehículos con holograma de verificación 0 y 00, así como los que son híbridos y eléctricos. Asimismo, circulan sin problemas los carros de personas con discapacidad, los que se usan como transporte escolar, los que sirven para movilizar perecederos, residuos peligrosos y los coches de servicios de seguridad pública, así como unidades que funcionen con gas natural y/o presten servicios urbanos.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula en México?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los índices de contaminación en el Valle de México son elevados, así como cuando los niveles de ozono rebasan los 151 puntos. Las 'nuevas' restricciones del programa incluyen a los autos con holograma 0 y 00, motocicletas y otros vehículos que generalmente están exentos. Para saber los detalles del Doble Hoy No Circula se tiene que estar atento a los comunicados del Gobierno y de la CAMe.

Fuente: Staff