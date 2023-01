AMLO niega reunión con ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio; UNAM debe resolver, dice

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó haber sostenido una reunión con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel y su esposo, José María Riobóo, luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinara que su tesis de licenciatura sí fue plagio.

La UNAM determinó que la ministra Yasmín Esquivel sí cometió plagio en su tesis de licenciatura. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este 16 de enero, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario López Obrador negó haberse encontrado recientemente con la ministra Yasmín Esquivel y con su esposo José María Riobó; atribuyó esta 'fake new' a sus opositores. En esta misma intervención, el jefe de Estado reiteró que corresponde a la 'Máxima Casa de Estudios' decidir si se debe anular o no el título, y en su caso, denunciarlo ante el poder judicial.

Es mentira. Están tan desesperados que inventan y mienten como respiran; yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo. Hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país, tienen una campaña mediática. No les importa nada, es destrozar prestigios, no he tenido con ellos reunión esta semana", informó AMLO en la conferencia matutina de este lunes.