Trump queda indefenso ante juicio político en su contra; abogados desisten del caso

Estados Unidos.- Los primeros días del mes de febrero se prevé iniciar el juicio político en contra del expresidente de EU, Donald Trump, el cual le fue adjudicado debido a que se le responsabilizó por los disturbios del Capitolio. Sin embargo, al parecer dos de sus abogados han desistido del caso lo cual complica el camino para la libertad del político.

Los miembros del Senado acordaron no comenzar los alegatos de apertura del juicio antes del 9 de febrero, pues así el expresidente tendría oportunidad de prepararse. Pero la decisión parece no haber sido de gran ayuda, dos fuentes declararon que dos de sus principales defensores, ya no forman parte del equipo.

Ninguno de los involucrados ha hecho alguna declaración formal, pero parece ser que esto se trató de una decisión consensuada, pues los abogados tenían una diferencia de opinión sobre la dirección del caso, por lo que prescindieron de su cargo.

Tras las renuncias, dos abogados nuevos se incorporarán al equipo del republicano en los próximos días, pero sus nombres aún no han sido anunciados. No está claro si esto podría tener consecuencias el juicio, pero por el momento parece no haber cambios al respecto.

Lo cierto es que esto ha provocado dudas en la estrategia de defensa de Trump quien se encuentra ahora a Florida, lugar a donde se desplazó luego de que Biden tomara protesta el 20 de enero. El exmandatario luchó por encontrar abogados que estuvieran dispuestos a llevar su defensa, al ser el primer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político en dos ocasiones y por distintos cargos.

Aunque existen pruebas contundentes de la influencia que tuvo Trump en el asalto al Capitolio, diversos expertos ven poco probable que él reciba una condena, incluido el actual presidente. Esto porque la mayoría de los republicanos del Senado, a excepción de cinco, votaron a favor de que se desestime el juicio, aún cuando éste no ha comenzado.

Fuente: El Heraldo