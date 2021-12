Tras superar los 70 mil contagios de Covid-19, Alemania considera excluir a los no vacunados

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- Recientemente, Alemania superó los 70 mil casos confirmados de Covid-19 en un periodo de 24 horas, hecho que encendió las alarmas por el dramático incremento de gente infectada en la nación europea, debido a esta situación, el gobierno está considerando excluir a las personas no vacunados de la actividad social.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google New

Este jueves, 2 de diciembre, la canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció que el parlamento ha comenzado a considerar excluir a las personas que aún no se han vacunado de las actividades no esenciales. De acuerdo con el comunicado, la gente que aún no recibe su inoculación contra el virus no podrá acudir a tiendas, restaurantes, centros deportivos o culturales.

La situación de nuestro país es grave." Declaró la mandataria.

Angela Merkel reveló que los funcionarios impondrán como requisito el uso de cubrebocas y aplicar un número límite de personas en reuniones privadas.

A la luz de la situación, realmente creo que es necesario aprobar estos mandatos.

De acuerdo con información de Associated Press News, hasta el momento, el 68 por ciento de la población alemana ha sido vacunada, esto significa que la meta de la mandataria no se ha cumplido, porque se esperaba que en estas fechas se hubieran inmunizado al 75 por ciento de la población.

Fuentes: Associated Press News