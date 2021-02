VIDEO: A sangre fría, extorsionador ejecuta a tiros a Orlando en su local; se negó a pagar 'piso'

Trujillo, Perú.- Cámaras de seguridad captaron en video el momento del asesinato del joven migrante venezolano Orlando Abreu a manos de un presunto delincuente peruano apodado 'Cara Cortada' en un mercado de la provincia de Trujillo.

El homicidio ocurrió en enero pero fue apenas hace unos días que se difundió el impactante momento en el que lo asesina tras varias amenazas y sostener una discusión. Según informes, el hombre era un extorsionador que intimidó al joven por rehusarse a pagar 'derecho de piso' en su puesto.

En la grabación, 'Cara Cortada' lo amenaza con una pistola e intenta dispararle, mientras que Abreu le pide que se calme. En los impactantes momentos que quedaron grabados en video, antes de ser asesinado se escucha como el joven le dice al sujeto:

Tú me conoces a mí, yo soy tranquilo (...) Yo no me he metido con ustedes. No me he metido con nadie", le dice mientras se aparta de él.