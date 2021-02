Elon Musk: Conoce el proyecto espacial de SpaceX que desarrollará en el Golfo de México

Golfo de México.- El empresario Elon Musk, quien es director general de SpaceX y de Tesla, pretende dominar no solo el espacio y las nuevas tecnologías, también quiere renovar la forma en la que la gente viaja. Para esto, ha confirmado que el Golfo de México es el lugar donde planea desarrollar otro proyecto espacial que beneficie esta causa.

Se trata, nada más y nada menos, que de un puerto espacial que pertenecerá a su empresa SpaceX. Lo instalará en el Golfo de México y, según el planeaciones, servirá para viajas de un punto a otro del planeta en solo 30 minutos. ¿Te imaginas eso?

Otro de los grande proyectos de Musk y SpaceX, luego de probar naves para Marte, es que sus cohetes Starship puedan trasladar a las personas de la Tierra en pocos minutos. Sus naves rozarían con la atmósfera terrestre, lo que haría del vuelo algo más rápido.

Sin embargo, estos cohetes requieren de plataformas especiales para despegar, por lo que construirá puertos espaciales flotantes en los océanos. Los dos primeros que construirá estarán en el Golfo de México, cerca del sitio de desarrollo de SpaceX en Brownsville, Texas.

Lo que hasta ahora se sabe, es que Elon Musk ya compró dos plataformas, a las cuales llamo 'Phoibos' y 'Deimos', como las lunas de Marte.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el pasado miércoles 24 de febrero, Musk mencionó que las dos plataformas estarán listas a finales del 2021, aunque no dio detalles de las pruebas para sus cohetes. Posteriormente, el jueves 25 de febrero, Musk publicó una fotografía en su Twitter en la que puso "Starship to the moon" ('Nave estelar a la luna').

Starship to the moon pic.twitter.com/tVMJbBk3BU — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2021

