De pesadilla: A Marina la mató su esposo a puñaladas y quemó viva a su hija; estaba embarazada

Vólogda, Rusia.- Un bombero es acusado de acuchillar hasta matar a su esposa embarazada y luego asesinar a su hijastra de 5 años, quien trató de proteger a su madre.

Konstantin Kapustin, de 25 años, presuntamente apuñaló 25 veces a su esposa Marina Kapustina de 30 años y a su hija de 5 años Nikol con un cuchillo de cocina.

El brutal crimen ocurrió en su propia casa dos semanas después de que la pareja se casara. Kapustin había pretendido ser un hombre amoroso, sin embargo, empezó a beber en exceso durante los días después de su boda.

Tras hartarse de su problema con la bebida, Marina empezó a ignorarlo. En un video de Kapustin con detectives, el sujeto dijo:

Llegué a casa y no me dijo ni 'Hola'. Me enojé. Fui a la cocina y tomé el cuchillo más grande".