"Te violaré": Cita de Tinder se vuelve un infierno; hombre abusa de mujer y ella lo apuñala

Nueva York, Estados Unidos.- Una cita de Tinder se convirtió en una verdadera pesadilla luego de que un hombre presuntamente violara a una mujer que luego lo apuñaló en el cuello y se quedó con su cartera.

Milos Maglich, de 29 años, está siendo acusado de un cargo por cometer un acto sexual criminal. Durante el encuentro en la casa de la mujer, ubicada en Washington Heights, ella asegura que se negó en repetidas ocasiones a las peticiones de Maglich para tener sexo anal, según reportes.

Te violaré. Sé que quieres que te violen", habría dicho el hombre a la víctima, según el fiscal.

Durante el brutal ataque, la mujer apuñaló al sujeto, asegurando que lo hizo "como resultado de su conducta criminal". Maglich fue liberado el sábado por la tarde. El juez no le asignó fianza ya que no tenía antecedentes penales, solo le solicitó no contactar a la mujer.

"Mi cliente niega las acusaciones. La mujer apuñaló a mi cliente y le robó sus cosas", dijo el abogado del sujeto, asegurando que su cartera seguía en la casa de la joven.

Maglich también había denunciado a la mujer asegurando que lo apuñaló y le robó, sin embargo, los cargos fueron desechados luego de que ella lo acusara de la violación.

Al ser abordado por medios a las afueras de la Corte y ser interrogado sobre la cita de Tinder, Maglich solo dijo:

Sí, me apuñalaron en el cuello".

Fuente: NY Post