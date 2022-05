Covid-19 en Corea del Norte deja 6 muertos y más de 350 mil personas con síntomas

Comparta este artículo

Pionyang, Corea del Norte.- A más de dos años de declararse una pandemia, Corea del Norte registró su primer contagio, el cual ha derivado en un total de seis muertos y un saldo de 350 mil personas con fiebre, síntoma que se ha relacionado con el virus SARS-CoV-2 pero que al momento, no se ha considerado como contagios por esta enfermedad.

Cabe destacar que al momento, no se tiene un panorama exacto de la magnitud de la pandemia en dicho país, sobre todo porque no hay ninguna persona vacunada ante la renuencia de las autoridades a abrirse al mundo, al tiempo que también se cree que no haya pruebas que permitan detectar a los pacientes con el virus.

De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), desde finales de abril se ha atendido a un gran número de personas por cuadros de fiebre aunque el primer caso confirmado de Covid-19 se reportó el pasado miércoles 11 de mayo; sin embargo, hasta el jueves 12 del mismo mes, se tenía un registro de 18 mil personas con este síntoma que ha caracterizado a la enfermedad.

En cuanto a uno de los ciudadanos fallecidos, se reportó que fue a consecuencia de la variante ómicron, la cual se dijo, era una de las más contagiosas pero que, a diferencia de Delta, su sintomatología era más parecida a un cuadro de gripe.

Al detectarse la presencia de este virus, se decretó un confinamiento estricto en todo el país, el cual deberá acatar una cuarentena obligatoria, medida que se da en el marco en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará ala capital del país vecino, Seúl.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ha sido visto usando cubrebocas a través de mensajes televisados e incluso, durante su visita a un centro de emergencia epidémica nacional donde se atiende a los ciudadanos con fiebre que insisten, es de origen desconocido.

