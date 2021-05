El sonorense, no declina, se suma, RBC... que cierres de Ernesto

En un mensaje que subió a redes sociales, Ricardo Bours, puso de manifiesto nuevamente que, antes que nada, del interés personal, y en aras de la unidad de los sonorenses, que no declinan, y por generosidad, solicita el apoyo, hoy más que nunca, para que todos nos sumemos al mejor proyecto, hoy que están en riesgo tantas cosas, ante el autoritarismo y centralismo que hay, y este es para Ernesto Gándara Camou.

Y ya lo estamos viendo esto en los cierres regionales que está teniendo el popular “Borrego”, impresionante lo sucedido en la región del Mayo, Álamos, el evento multitudinario en Navojoa, y ayer el cierre en la capital en el Estadio Sonora.

Vendrán otros cierres en el norte, y el miércoles, aquí en Cajeme, el cierre final, en la segunda plaza más importante de la entidad, en donde esperemos ya se pueda contar con la presencia de Ricardo, en el templete, acompañando a su amigo Ernesto.

Reitero, de gran valía lo que hizo y el mensaje de Ricardo, y que debe ser ponderado el próximo domingo, hay que cruzar la boleta en el cuadro donde aparezca, Ernesto Gándara, es prioritario, el mismo, Ricardo lo dijo, no cruzar boleta donde aparece él, ese voto no cuenta, será inválido.

¿Qué dejo solos, Ricardo, a candidatos de MC? no, de hecho, manifestó su respaldo a fórmulas, hizo un llamado a favor de los 3 candidatos a diputados federales en el sur; Javier Ruiz Love, Daniel Baranzini, y Eduardo Flores, excelentes opciones, aunado a que hay que recuperar la Cámara de Diputados, es importante, no votes por MORENA, urge contrapesos AMLO, de lo contrario como país nos llevará la fregada.

También puedes hacer un voto diferenciado en fórmulas locales, MC, tiene buenos candidatos; Denisse Navarro, Clarissa Flores Chong, lo de, Manuel Scott, aunque va como candidato a gobernador en la boleta viene como, diputado, y me imagino cuenta.

Por la Alianza van Ana María Castro, Luis Armando Alcalá, y Luis Alberto Plasencia, las opciones ahí están pues, has voto en línea, o diferenciado, pero por favor, no votes por MORENA, hay que votar, pero para ¡botarlos!

ALCALDÍA CAJEME

Si hay que cerrar, por unidad y generosidad, con Ernesto Gándara, para la gubernatura, los cajemenses también deben reflexionar quien debe ser el próximo alcalde, quien, con los tamaños y capacidad para resolver los problemas de infraestructura, pero sobre todo, el principal la inseguridad, el de ser de los peores municipios a nivel nacional e internacional.

Y este, lectores, ciudadanos, militantes, indecisos, no es otro más que, Rodrigo Bours Castelo, es quien, por marca personal, trayectoria, tiene la visión, capacidad, para afrontar esto.

Invito a todos a que reflexionen esto, es por el bien de Cajeme ¡Ya basta! no me meteré, ni cuestionaré a los demás candidatos, es por el bien del municipio, creo el “Pipigo” es el mejor proyecto, y como lo señalé, ya construirá acuerdos con Ernesto Gándara, como gobernador electo, para trazar la ruta a seguir para que a Cajeme le llegue, primero, lo que todos anhelan… ¡PAZ!

ES muy importante el voto útil cajemenses, sobre todo hago el llamado a militantes de MC, que están dolidos por la muerte de Abel, por eso mismo, tengan la misma generosidad de Ricardo, y voten con la cabeza fría, Rodrigo Bours, ante las actuales circunstancias económicas, sociales y de inseguridad, definitivamente, la mejor opción ¿No lo vas hacer? Pues no te quejes, otros 3 años, otro trienio con más de lo mismo.

ADHESIONES Y ENCUESTAS

También quienes dieron cuenta que la mejor opción para gobernar es Ernesto Gándara, fueron candidatos de otros partidos, tanto de alcaldías, como diputaciones, sobre todo del PT, y decidieron sumarse al “Borrego”.

De hecho, en Navojoa, toda la fórmula de Fuerza por México, y eso que se considera un partido “satélite” de MORENA, se sumaron a Ernesto, hubo reacción de la dirigente Carolina Lara, pero el golpe está dado y duro.

También se han dejado venir, y más en los próximos días, encuestas al por mayor, “cuchareadas” hasta el mismo, Ernesto Gándara, lo reconoció, sobre todo las del candidato que enviaron de la Ciudad de México, que lo ponen arriba con todo tipo de puntaje.

Son encuestas a la carta, pagadas, y muy bien, lo que importa es lo que estamos viendo en las propuestas y eventos de Ernesto Gándara, un cierre de filas, entusiasmo, miles de ciudadanos, lo que no se ve con el de MORENA, más que el séquito de guaruras y su distanciamiento con la gente, no hay cercanía, empatía, no despierta entusiasmo.

INDECISOS Y APATÍA

El listado nominal para la elección del 6 de junio es de 2 millones 170 mil ciudadanos con credencial para votar, ojo, se espera que salgan a votar 1 millón, o sea más o menos el 50 por ciento, en el 2018, solo el 40 por ciento lo hizo, Sonora, quien mostró más apatía para salir a votar.

50 por ciento de sonorenses, que salgan a votar, para la elección más grande de la historia, y para lo que está en juego, ante lo que estamos viendo con las políticas de AMLO; desprotegiendo a todos los sectores, eliminando programas, para redireccionarlos a sus programas electorales, es un porcentaje bajo, que da margen de maniobra al partido en el poder, MORENA.

Y con otra, la mayor parte de los electores, se concentran en municipios donde ganó MORENA en el 2018, y por ejemplo, las policías locales, Guardia Nacional, van a voltear ojos para arriba, como que la virgen les habla, si hay operaciones “carrusel”, coacción del voto, las prácticas de siempre, el uso de dinero para comprar voluntades, que es lo que se debe evitar.

Por eso va a ser importante las estructuras de los partidos; PRI y PAN las tienen, saben de “mañas” y lo que puede hacer MORENA, sobre todo en municipios perdidos como; Cajeme, Guaymas, Navojoa, Empalme, Nogales, San Luis.

Hermosillo, es plaza del Borrego, en las precitadas ciudades va arriba también, pero en la capital se ve un escenario más cerrado, en la local, Célida López, la alcaldesa con licencia, y cerrando, Toño Astiazarán, con un buen proyecto, y arropado por la figura de Ernesto Gándara, de hecho, todas las fórmulas.

Controversial, y todo lo que digan de ella, y la problemática con la que recibió la capital, hizo buen papel, de entrada, rompió con ese esquema de corrupción político-empresarial, de las concesiones, y va por todas las demás, hay que reconocerle que es echada para adelante, y hasta el florido vocabulario le ha ayudado, es entrona.

Toño, buenas propuestas, buenos proyectos, el uso de energías limpias, renovables, su tema, entre otros, viene cerrando fuerte, es definitivamente, la capital, la cereza del pastel, donde se dará tremenda lucha, “De que gane, Alfonso, en Hermosillo, de eso me encargo yo” me dijo, Célida, en una reunión de columnistas, veremos que dice la dupla; Ernesto Gándara-Antonio Astiazarán.

En indecisos, el rango anda entre el 18 y 19 por ciento, estamos hablando de entre 180 mil y 190 mil sonorenses, si salen millón a votar, que no han tomado una decisión.

Ante esto importante los mensajes finales de los candidatos, esto lo ha aprovechado mejor, Ernesto Gándara, lo estamos viendo en su campaña, y cierres.

Pero no puede solo, ante esto, es importante el trabajo y labor de estos días de nosotros como; ciudadanos, familias, sectores, empresarios, de hacer un llamado a reflexionar el voto, que al término de la jornada electoral el empresario sostenga reuniones con sus empleados y les diga lo que implica votar por MORENA.

Los productores, quienes más han sido afectados, privados y del sector social, a que reflexionen junto con sus empleados, lo que significa volver a votar por MORENA, y más ahora que está en riesgo la tenencia de la tierra con el dizque “Pacto de Justicia” de AMLO, que no es otra cosa que repetir lo que hizo, Luis Echeverría en 1976, expropiar.

Están en riesgo, y más si AMLO se queda con el control de la Cámara de Diputados, nuestras libertades, nuestro patrimonio, esto nos lleva al autoritarismo, centralismo y militarización del país ¿Esto quieren? Pues sal a votar, para botarlos ¿No lo haces? No te quejes de las consecuencias de aquí al 2024.

Así que a un lado la apatía ciudadanos, a salir a votar el próximo 6 de junio, vamos dándole un giro a las cosas, hay que recuperar los escaños del Congreso, AMLO necesita contrapeso, vota diferenciado, las opciones ahí están para diputaciones locales, federales, pero para la gubernatura, no hay de otra, la opción, es Ernesto Gándara, y el caso específico de Cajeme, Rodrigo Bours.

OPERATIVO

Susto se llevaron ciudadanos el pasado viernes en algunos lugares de la zona norte y sectores, ante operativos de Fiscalía, es por el caso de Abel Murrieta, la fiscal, Claudia Indira Contreras, comprometió su palabra en resolverlo, y en eso anda, así que tranquilos.

Ella misma señaló, Abel hubiera hecho lo mismo por mí si me hubiera pasado algo, así que vamos dándole margen de maniobra para que resuelva este caso que nos consternó a todos.

ES de esperar, que en los próximos días, cuidando el debido proceso, de un informe del caso del asesinato de la funcionaria del Ayuntamiento de Nogales, Cecilia Yépiz, cuyo autor material fue detenido en San Luis Potosí, y resultó ser hijo de un regidor de MORENA, y de la delegada del Bienestar en ese municipio fronterizo.

DESLINDE Y ¿CONSECUENCIAS?

Muy preocupante, lo hemos comentado, y incluso fue portada de TRIBUNA en la semana, la actitud de la SEDATU y erróneas prácticas que están haciendo, creo deliberadamente, en el asunto y tema de presuntos deslindes de terrenos nacionales.

Creo hay contubernio entre funcionarios de la dependencia con pseudo líderes que vendieron tierras a precios irrisorios, en donde está inmiscuido hasta un notario, y no dieron títulos de propiedad.

Esto se ha dado, para entrar en contexto, en el famoso “Pacto de Justicia con las Etnias” que se trae el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y quienes andan operando esto son un par de funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, en el Yaqui y Mayo.

De hecho, para darle “juego” a Alfonso Durazo, y que figurara como mediador del asunto, se pactó una reunión con gobernadores, 6 no fueron, solo el de Vícam, controlado por los del INPI; con igualas de dinero y camionetas, y el de TÓRIM, ahí hay células del padresismo que operan para MORENA, la reunión fue un fracaso.

Este 28 de mayo, una familia del sector social, Gutiérrez, debió presentarse en Guaymas, para acreditar los títulos de posesión de un rancho que tienen desde el siglo pasado y los Yaquis pretenden quitárselos, el detalle es que ya lo hicieron con anterioridad.

Como señalé en pasada colaboración, se interceptó llamada entre funcionario de SEDATU y “líder” vendedor de terrenos, que no se preocuparan, aunque fueran legales los títulos, se irían sobre ellos, que mandara dinero para viáticos y gastos funcionarios que harían los “deslindes” obviamente, una pantomima, todo está amañado.

Y luego esta semana, a días de que acaben campañas y viene la elección del 6 de junio, misteriosamente desaparece un vocero yaqui, Tomás Rojo, al momento de escribir esta columna, no había aparecido, no fue real la información que circuló.

¿Qué trasfondo hay detrás de todo esto?, primeramente, que aparezca sano y salvo, Tomás Rojo ¿Quién o quiénes lo levantaron? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás de esto a días de la elección? ¿Presiones políticas? ¿Consecuencias? A ver reacción de la Etnia

Ahora, ya pasada la elección ¿Qué decisión tomará el presidente a través de la SEDATU? ¿Se atreverá a quitar tierras, aunque propietarios del sector social y privado acrediten sus títulos por quedar bien con la etnia?

Creo la única forma de mandar un mensaje al centro de que paren esta atrocidad que tienen planeada, es salir a votar, y si aun así, AMLO insiste, se va a encontrar con un sector que fue agraviado en 1976, es pilar de la economía, y no se van a dejar, productores del Yaqui y Mayo, van apoyar y cerrar filas con compañeros agraviados.

DEGRADADOS Y REFINERÍA

México fue degradado por la AFFA por no cumplir normatividad aérea, lo que significa, no atendieron, por incapacidad de nuevos funcionarios, o bajas presupuestales, lo que trae como resultados, no se aceptan nuevas rutas aéreas, otro error que enmendar, que se suma al costo de miles de millones de cancelar NAIM.

Y luego, anuncian con bombo y platillo, compra de una Refinería en Texas, donde tienen decenas paradas, a la compañía SHELL, construida en 1929, tenían contemplada venderla en 450 millones, y México la compró en ¡600! millones de USD, deben seguir tirados de la risa los del Consejo de la compañía petrolera.

PETROBRAS, de Brasil, está refinando gasolinas en Texas y California, lo que se viene antes del 2030, pura energía limpia, renovable y eléctrica, todas las agencias con modelos eléctricos, y aquí con esta compra, más una refinería en Dos Bocas, Tabasco, que costará más de ¡12 mil 500! millones de dólares, dice AMLO que el petróleo es el negocio del futuro.

Y no hay dinero para el campo, medicinas, PYMES, etc. ¿Vas a votar por MORENA?

Correo: arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58