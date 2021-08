¿Quién (será) quién, en la política sonorense?

A nivel de fuerzas políticas y acudiendo al porcentaje de votación obtenida el pasado 6 de junio, Morena se presenta como la primera fuerza política en Sonora con el 33 % de la votación. Le sigue el PRI, con el 18.9 %, y en tercer lugar el PAN, con el 11.4 %.

Movimiento Ciudadano ha dado un salto importante en la preferencia electoral al pasar del 4 al 9.04 %.

A nivel nacional,MC alcanzó un 7 % de la votación, ubicándose también como la cuarta fuerza política, y con dos gubernaturas: Jalisco y Nuevo León. En Sonora le siguen el Partido del Trabajo, con un 8.04; Nueva Alianza, con el 5.95; el Verde, con 5.5; el PRD, con 4.18; y el PES, que mantiene el registro local, con un 3.58 %.

El PRD vuelve al escenario sonorense al haber obtenido un 4.18 % de los votos. Desaparecen como partidos (en lo local y nacional) Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México al no haber obtenido el 3 % de la votación. Encuentro Solidario y el PANAL tendrán registro local.

En el Congreso, Morena tendrá 10 diputados de mayoría relativa (MR). Su alianza con el PT, el Verde y Nueva Alianza le dió siete más, por lo que alcanzará 17. Con las pluris (y quizá con el PES) logren 22.

Los otros cuatro de mayoría fueron ganados; dos por el PRI y dos por el PAN: dos en Hermosillo el PRI, el PAN uno en la capital y uno en Nogales.

A nivel de ayuntamientos: Morena contará con 23 y la Alianza PAN-PRI-PRD con 26. Movimiento Ciudadano tendrá siete. El Partido del Trabajo ocho, Redes Sociales Progresistas tres (Quiriego, Bácum y Sáric), Nueva Alianza dos (Huásabas y San Pedro de la Cueva) y el PRD ( Bacoachi.

El PAN solo —como partido— cuatro (Bacanora, Naco Soyopa y Cucurpe) el PRI solo uno (Imuris). Tendrán alcaldes independientes : Magdalena, Nacozari y Cananea, éste último reelecto.

Para una reforma constitucional en Sonora, de acuerdo a lo que establece el artículo 163 de la Constitución local, se requerirán 22 diputados y 48 ayuntamientos. Morena y sus aliados cuentan con 22 diputados (contando —hasta ahora—a la diputada del PES)) y solo 33 ayuntamientos. Las oposiciones contarán con 11 diputados locales y 39 ayuntamientos, incluyendo a los tres de Redes Sociales Progresistas que han afirmado trabajarán de forma independiente y coordinada al desaparecer el Partido Político que originalmente los postuló.

En el Senado de la República, Sonora cuenta con Arturo Bours, Sylvana Beltrones y Lily Téllez.

En lo nacional, ni el PAN ni el PRI de Sonora cuentan con diputados federales de mayoría. Todos son de Morena. De representación proporcional, el PAN contará con Luis Serrato.

En materia de regidurías de representación proporcional, Morena contará en la entidad con 42, el PRI con 41 y el PAN con 26. PT y MC 21 cada uno, el Verde 11, PRD y PES 8, FM y Panal 6 cada uno, habrá además tres regidores independientes y uno de RSP.

La renovación de dirigencias partidistas se pondrá en marcha seguramente a partir de la integración de los poderes estatales el próximo septiembre. El día 1 se instalarán los 33 diputados del Congreso local, el 13 el Poder Ejecutivo y a partir del 16, los 72 ayuntamientos.

En el PT hay un nuevo comisionado político nacional en la persona de Froylán Gámez Gamboa. Antes del nombramiento, Gámez era funcionario cercano a Marcelo Ebrard.

En el PRI, a Ernesto de Lucas se le vence el período el próximo mes de octubre. Los priistas van a esperar a que termine el sexenio de Claudia Pavlovich y concluyan las impugnaciones electorales ante los tribunales. Posteriormente el CEN del PRI y la militancia sonorense deberán realizar una profunda auscultación que les permita decidir por una dirigencia partidista — que garantice la mayor unidad, un profundo trabajo de reconstrucción y autenticidad política—. Sin dueños y sin dedicatoria.

Seguramente se buscará una dirigencia para un tiempo de crisis, que no represente a intereses de grupo o sea peón de algún grupo específico de la política local. De no ser así y si se sigue el camino tradicional de los últimos años, será muy difícil unificar al PRI y aprovechar su nueva realidad de segunda fuerza política en la entidad.

En el PAN el período de Ernesto Munro vence también en el último trimestre del año, y según los panistas les urge también un liderazgo que garantice la movilidad y la reconstrucción de su partido en Sonora, ante las sucesivas y persistentes crisis que ha enfrentado desde el 2015.

La dirigencia de Joel Ramírez al frente del PRD vence dentro de dos años y comentan les urge un liderazgo de unidad ahora que recuperaron el registro estatal y tendrán derecho a las prerrogativas de ley.

Factores de poder en los partidos serán: Ernesto Gándara y Ernesto de Lucas en el PRI,Jesús Zambrano en el PRD,Alfonso Durazo en Morena y Antonio Astiazarán en el PAN.

Alfonso Durazo será el segundo gobernador de Sonora oriundo de Bavispe. El primero fue Ignacio Soto que llegó a los 59 años al gobierno en una elección controvertida contra Jacinto López, en 1949.

Soto fue el último gobernador de Sonora del siglo XIX (1890). Abelardo L.Rodríguez era de 1889 y Horacio Sobarzo, el sustituto, de 1896.

Durazo llegará a la gubernatura a los 67 años, la misma edad de Alejandro Carrillo Marcor, que nació en Hermosillo en 1908 y llegó a gobernador en 1975. Rodolfo Félix Valdés llegó a los 63, Faustino Félix a los 54 y Samuel Ocaña a los 48. Lejos están los récords de Carlos Rodrigo Ortiz Retes (1881-1883), que gobernó a los 28 años; Rodolfo Elías Calles (1931-1935), a los 31, y Carlos Armando Biébrich (1973-1975), que llegó al gobierno antes de cumplir los 34 años. Ninguno de los tres gobernadores más jóvenes de la historia de Sonora concluyeron sus períodos.

Con Claudia Pavlovich serán 6 los ex gobernadores con actividades en Sonora y en la ciudad de México.

En mayor o menor medida —salvo en algunos negocios particulares—la fuerza política de los ex gobernadores ha disminuido sensiblemente. Solo Samuel Ocaña, con 90 años de edad sigue activo como alcalde de Arivechi, hasta el 15 de septiembre.Le entregará al PT.

Durazo ha dicho que creará una nueva clase política; (quizá estará pensando en una nueva clase gobernante). Ya lo intentaron antes Luis Encinas y Eduardo Bours (a Encinas se le descompusieron los municipios a la mitad de su periodo y le estalló el conflicto sucesorio de 1967. Bours perdió la elección en 2009) El tiempo les enseñó que la clase política —los liderazgos naturales, políticos, partidistas, sociales y de las organizaciones— surgen de la sociedad y no necesariamente de las burocracias. Los que surgen de las burocracias no son nada, sin el cargo público, no ejercen un poder propio sino el del cargo que ostentan, y muchos de ellos carecen de auténtica conexión social, por eso suelen desaparecer cuando culminan sus funciones administrativas.

También ha prometido Durazo que buscará separar el poder político del económico. Esa tarea le urge a Sonora, sobre todo con aquellos que han aprovechado al Gobierno para fortalecer sus fortunas privadas, sea como funcionarios públicos, líderes sindicales, como empresarios cercanos a los gobernadores, o como millonarios surgidos a la sombra del poder.

Los costos para Sonora y los ciudadanos de los vicios e influencia de esos poderes fácticos han sido altísimos. Durazo se llevará muchas sorpresas en esa materia, aún dentro del propio equipo que presume acompañarlo. Para eso se esperan acciones y no concesiones.

bulmarop@gmail.com