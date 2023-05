¿Ya te pagaron la Pensión del Bienestar? Esta es la fecha límite para disponer del recurso en cajeros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha puesto en marcha el programa social de la Pensión del Bienestar dirigida a los adultos mayores de 65 años en adelante quienes, a partir de enero del 2023, reciben de manera bimestral la cantidad de cuatro mil 800 pesos, los cuales pueden utilizar para la compra de alimentos o prendas de verter e incluso, realizar el pago de servicios o algún otro rubro que les permita vivir una vejez digna.

Debido a que la Secretaría del Bienestar informó a inicios del mes de mayo que el pago se realizaría con base a la inicial del apellido paterno de cada uno de los adultos mayores afiliados al programa, las sucursales del Banco del Bienestar han presentado largas filas llevando a preguntarse cuáles son los establecimientos donde también se puede cobrar este recurso o bien, cuál es el tiempo límite para acudir ya sea a ventanillas o cajeros automáticos para sacar el dinero en efectivo.

Foto: Twitter

Cabe destacar que los adultos mayores que no cobren el recurso de manera periódica automáticamente quedarán fuera del programa; del mismo modo, también puede congelarse el recurso disponible en caso de no cobrarse luego de que el Gobierno Federal haya realizado el depósito correspondiente. Con el objetivo de tener claro el tiempo límite para disponer del dinero las autoridades informaron que una vez que se haya hecho el depósito, se cuenta con un plazo no mayor a 90 días o tres meses para hacer el cobro correspondiente.

Este tiempo basta remarcar, va más dirigido a los adultos mayores que por alguna circunstancia no hayan recogido su nueva tarjeta de la Pensión del Bienestar. Desde los últimos días del 2022 y hasta abril del presente año, la Secretaría del Bienestar estuvo haciendo el cambio correspondiente de las tarjetas de este programa social para entregar aquellas que son emitidas por el Banco del Bienestar. El objetivo de este cambio es para tener el programa social en un sistema bancarizado, al tiempo de permitir a los beneficiarios contar con una cuenta que les permita también recibir depósitos de parte de terceros.

Foto: Twitter

En caso de ya tener la nueva tarjeta del programa social, se recordó que se cuenta con tres meses para cobrar el recurso de lo contrario, además a perder la posibilidad de seguir recibiendo de manera periódica del recurso, también se perderá todo lo que no se cobró en tiempo y forma. Quienes reciben el dinero a través de fichas de pago, el recurso se deberá cobrar antes de este tiempo para evitar mayor afectación.

A modo de remate, se recuerda que las nuevas tarjetas de la Pensión del Bienestar entregadas por el Banco del Bienestar, también pueden ser utilizadas en cualquier establecimiento que cuente con una terminal bancaria, es decir, se pueden realizar pagos en tiendas de autoservicio, restaurantes, cafeterías, centros comerciales e incluso, se pueden apagar servicios con el apoyo del plástico como hacer caso de la factura emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fuente: Tribuna