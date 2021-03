Sonora: Van más de 6 mujeres desaparecidas en un mes; salieron de casa y nunca volvieron

Alejandra Laborín Martínez salió de su casa en #Nogales #Sonora el 27 de Febrero a las 8 am y desde entonces su familia no ha sabido nada de ella



En México no alcanzan las vallas para escribir tanto nombre de las que nos faltan, carajo!



Retuit, por favor#TeBuscamosAlejandra pic.twitter.com/pacSeiuNTd