'Abuelita' retira denuncia de maltrato; entregó una nota al momento de vacunarse contra Covid-19

Ciudad de México.- Tras hacerse viral la nota que entregó una mujer de 85 años de edad a uno de los enfermeros que aplicaban la vacuna contra Covid-19 en el módulo instalado en la Vocacional 7 de la alcaldía de Iztapalapa, en la cual denunció ser víctima de maltrato, se retractó de lo dicho por lo cual los detenidos fueron puestos en libertad.

De acuerdo con elementos de la Fiscalía de la CDMX, a pesar de haberse retractado, las investigaciones continúan con la finalidad de deslindar responsabilidades, pues los señalados por secuestro y maltrato son la hija de la denunciante y el esposo de esta.

La dependencia capitalina expuso que la mujer que acudió a vacunarse destacó que originalmente radica en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, sin embargo, tras sufrir una caída en enero del 2020, tuvo que mudarse con su hija y yerno a la colonia Lomas de Estancia para recibir cuidados.

La mujer aseguró que sí le daban de comer e incluso le proporcionaban sus medicamentos como es debido, pero no le permitían salir a la calle o al menos a la puerta del domicilio, por lo cual ella señaló en la nota que estaba secuestrada.

Tras conocerse el caso, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad cercanas al inmueble donde actualmente radica la anciana para corroborar algún indicio que demuestre violencia física, sin embargo, no fue hallado material que sirviera como evidencia.

Asimismo, se descartó la presencia de lesiones tales como hematomas que dieran fe del maltrato denunciado por la mujer y, al no haber prueba alguna, la señora optó por retirar la denuncia.

A pesar de no haber cargos, las autoridades subrayaron que la mujer pidió no ser devuelta al domicilio que actualmente reside, incluso no reveló si la razón es por miedo a algún tipo de represalia, únicamente se sabe que otra de las hijas de la señora es quien actualmente está a cargo de su cuidado.

Durante la contingencia te protegemos más que nunca. Si eres víctima de discriminación o agresiones, la #FGJCDMX pone a tu disposición la Agencia de Denuncia Digital: https://t.co/TbBhGdNUlD pic.twitter.com/nh3Ps433ac — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 6, 2021

Fuente: El Universal