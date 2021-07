Conmoción en Sonora por la desaparición de Fátima Gabriela; tiene dos hijos pequeños

San Luis Río Colorado, Sonora.- Desde hace varios días que nada se sabe del paradero de la joven Fátima Gabriela Reyes Barrera, quien desapareció en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, luego de discutir con su pareja.

Así lo reveló su madre, Eveli Moreno, quien a través de redes sociales manifestó que su hija fue vista por última vez entre las 15:00 y 16:00 horas del pasado 18 de julio en la colonia Altar, sobre avenida Nuevo León, entre las calles 25 y 26.

Fátima Gabriela tiene 20 años de edad y es madre de dos hijos, uno de 1 año y otro de 5 meses de nacido, es de tez blanca, ojos cafés claros, complexión robusta, de 1.60 metros de estatura, cabello ondulado y pecas en el rostro.

Según indicó Eveli Moreno, después de una discusión con su pareja, la ahora extraviada salió de su hogar con rumbo desconocido y no se ha vuelto a saber de ella; tampoco se llevó su celular y sospecha que pudiera estar en peligro.

Salió sola, no sé qué pensar, su pareja se contradice en lo que dice, ella no salía ni tenía amigos ni amigas que yo sepa, cuando tenía problemas siempre me hablaba y hoy no habló ni dijo nada, es muy raro”, se lee en Facebook.