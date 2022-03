¡Tómalo en cuenta! Bancos del país no darán servicio el próximo lunes; Cajeros automáticos sí operarán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir del sábado 19 de marzo, los mexicanos disfrutaremos de un fin de semana largo debido a que el próximo lunes 21 del mes, no habrá labores en muchas de las actividades con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, fecha que también afecta la operación de las sucursales bancarias del país.

Según los establece la ley, al ser un día oficial, no solo las labores que se realicen deberán ser pagadas al doble o incluso, al triple, sino que además, algunas actividades no operarán y con ello, se incluye el servicio en ventanillas de los bancos, más no afecta el funcionamiento de la red de cajeros automáticos.

En ese sentido, la Asociación de Bancos de México (ABM), recordó a los usuarios que en caso de requerir una transacción en ventanillas, este viernes 18 de marzo es el último día para hacerlo y, solo en las sucursales que tienen operaciones, la fecha se extiende la día sábado 19; sin embargo, a tratarse de transacciones en línea, ocurre igual que con los cajeros, es decir, se pueden realizar sin afectaciones los 365 días del año las 24 horas.

Si la fecha límite para realizar un pago cae justo el día que los bancos no tienen operaciones, se informa ala ciudadanos que se cuenta con un día más de prorroga a fin de no afectar las cuentas de los usuarios, pero esto solo aplica al tratarse de días oficiales.

Fuente: CNBV