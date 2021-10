Plan de Justicia Yaqui promete 38 obras, pero ignoraría las necesidades reales por falta de consenso

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Dentro del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) contempla 38 acciones de mejoramiento urbano, divididas en cada una de las ocho comunidades tradicionales. Por una parte, hay quienes aplauden la realización de los proyectos, pero otras voces al interior de la tribu acusan que se debería de discutir mejor con toda la comunidad y no solo con algunos cuantos.

Estos proyectos, algunos ya en desarrollo, responden a necesidades de gobierno, educación, salud, cultura y vida comunitaria, de acuerdo a lo señalado en la página 150 del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, “la Sedatu, en coordinación con los técnicos y autoridades tradicionales Yaquis, realizó un diagnóstico sobre la infraestructura urbana de las ocho comunidades tradicionales, el cual sirvió como base para priorizar las obras del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en el ejercicio fiscal 2021”, se puede leer.

En la imagen, el Plan de Justicia Yaqui. Página 150. Créditos: Sedatu

Los proyectos

Para el poblado de Huírivis se proyectan cuatro obras, dos de ellas son: la renovación Integral de la Guardia Tradicional y la construcción de una casa de salud comunitaria con acceso a agua potable.

En Ráhum también son cuatro obras, donde dos son: la construcción de un Centro de Atención a la Mujer Indígena y Medicina Tradicional, y la construcción de un polideportivo con cancha de fútbol, basquetbol y trotapista.

Son seis obras para Vícam Pueblo, entre ellas está: la construcción de CADI ‘Illichi Seewam’; construcción de polideportivo y la construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui.

Pótam tendrá seis obras, dos de ellas son: la renovación Integral de la Guardia Tradicional y la construcción de una cooperativa pesquera. Para Tórim también serán seis, por mencionar algunas está: la construcción de un espacio público con cancha de usos múltiples y la ampliación del Centro de Aprendizaje Comunitario y renovación de casa de salud comunitaria.

En la imagen, el Plan de Justicia Yaqui. Página 151. Créditos: Sedatu

Belém tendrá cuatro obras, dos de ellas son: la construcción de un espacio público con cancha de usos múltiples y la construcción de espacio deportivo con enfoque al béisbol.

En Loma de Guamúchil se contemplan cinco proyectos, dos de ellos son: la construcción de espacio público con cancha de usos múltiples y la construcción de un espacio público y Casa de la Cultura.

Mientras que para Bácum sólo son tres, el pueblo con menos proyectos, dos de ellos son: la construcción de una casa de salud comunitaria en antigua clínica y renovación Integral de la Guardia Tradicional.

Costos

El Gobierno Federal específica que el PMU tiene un inversión prevista de 248.21 millones de pesos con un monto ejercido de 248.21 millones de pesos en 2021. Por otra parte, el documento señala que solamente para la Universidad del Pueblo Yaqui, que está siendo construida en Vícam Pueblo, se proyectó una inversión inicial de 49.02 millones de pesos.

En la imagen, una de las obras que ya se están construyendo, según el Plan de Justicia Yaqui. Créditos: Sedatu

En su columna para Milenio el pasado 6 de agosto, Román Meyer Falcón, secretario de la Sedatu, señaló que el PMU terminará en febrero de 2022. Compartió que se han instalado ocho guardias tradicionales, cuatro centros de desarrollo comunitario, tres planteles educativos, ocho polideportivos, siete centros de salud y 18 localidades de agua y saneamiento. Y afirmó que con ello se beneficiará a 4 mil 500 familias de la región.

Las otras voces quieren un mejor análisis

El desarrollo de estos proyectos ha traído disgustos entre varios integrantes de la etnia que acusan que no todas las voces de las ocho comunidades están siendo tomadas en cuenta, y las obras realizadas dentro del PMU podrían no satisfacer las necesidades reales de las comunidades por no ser viables o estar bien distribuidas.

En Bácum, ha sido Mónico Valencia Flores, gobernador tradicional, quien ha denunciado en diversas ocasiones que dentro del Plan de Justicia no se está tomando en cuenta a su comunidad pues participa una autoridad dual/ilegítima en las reuniones. Valencia Flores acusa que las autoridades duales que está reconociendo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) son los mismos que culparon a Fidencio Aldama.

Estamos aquí la tropa, las mujeres, hombres, familiares de los desaparecidos, sintiendo esta ofensa que nos están haciendo a nuestra autoridad, a nuestro pueblo”, señaló el pasado 28 de septiembre cuando intentaron que AMLO atendiera a las esposas de los siete Yaquis desaparecidos pero fueron ignorados.

Este sentir no sólo es en Bácum, durante el Festival de la Existencia, realizado el pasado 10 de octubre, Mario Luna Romero, vocero de la etnia Yaqui, explicó que ellos no están en contra, sino que afirman que falta mucho para que realmente pueda ser un Plan de Justicia.

En la imagen, el análisis de planos para una de las obras que ya se están construyendo, según el Plan de Justicia Yaqui. Créditos: Sedatu

El argumento principal es la ausencia de la tropa, la ausencia de quienes realmente deben de decidir y tomar acciones para este tipo de proyectos, es sumamente importante recordar que las decisiones se toman en consenso en la tribu Yaqui, y la generación de consenso se da en la Guardia Tradicional donde todos participan”.

Señaló que es esta ausencia la que ha evitado que el Plan de Justicia progrese y tenga mejores resultados, “en esta ausencia ha habido omisiones graves como dejar de lado la lucha por la defensa del Río Yaqui”.

