Cajeme: Elizabeth cumple su promesa a San Judas y porta su vestimenta por todo un año

Ciudad Obregón, Sonora.- Elizabeth Parceló Arenas, de 38 años de edad, demostró ser un ejemplo de que en Cajeme existen personas con mucha fe, pues asegura que San Judas Tadeo intercedió por ella cuando se encontraba "al borde de la muerte", por lo que le prometió al apóstol portar su hábito durante los 365 días del año, misión que concluyó el día de ayer.

Este 28 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de San Judas Tadeo, la cajemense cuenta su testimonio, afirmando que para ella ha sido un verdadero privilegio portar este atuendo, luego de recuperar su salud.

Le cumple el milagro

Hace tiempo me vi muy grave, la verdad es que estuve a punto de morir. Repentinamente me empecé a sentir muy mal físicamente, hasta que tuvieron que llevarme a urgencias, cuando llegué, los médicos me internaron pues había perdido ya cerca de 8 mil unidades de líquidos, pensé que ahí iba a quedar", recordó para TRIBUNA.

Narró que debido a las complicaciones de salud que padeció se le sometió a una operación de vesícula y que incluso cuando volvió a casa siguió con distintas complicaciones durante un tiempo:

"Fue entonces cuando hice la promesa, siempre he sido devota de San Judas, al igual que mi familia, así que le prometí que si me aliviaba y me restauraba de mi sufrimiento portaría su sagrada vestimenta durante todo un año. Él intercedió ante los ojos de nuestro señor Jesucristo y yo me alivié, para mí fue algo maravilloso y siempre estaré agradecida, porque aunque aún tengo algunas pequeñas complicaciones, sigo aquí", comentó.

Promesa cumplida

Elizabeth, quien también es conocida por sus amigos y familiares como Betty, explicó que fue el día de ayer cuando finalmente cumplió con su promesa y dijo que para ella ha sido un privilegio portar el hábito durante los 365 días del año.

Es un verdadero privilegio para mí portar el hábito mi San Juditas, es mi santo preferido, el que más admiro y respeto. A cualquier parte que yo voy soy muy bendecida. No me falta el apoyo por parte de la gente, gracias a él y a Dios", dijo.

Elizabeth Parceló Arenas en su domicilio: TRIBUNA

"Él nos visita"

Pero la devota no solo contó sobre su caso particular, sino que también aseguró que San Judas en ocasiones visita a su familia, siendo este visto la mayor parte de las veces por su madre:

Mi madre es una mujer de mucha fe y también es devota. Ella tiene visiones y es testigo de que en ocasiones él se sale de su cuadro y se presenta en nuestra casa tal y como es, me considero muy dichosa por ello, puedo decir que él realmente existe, es maravilloso y un santito muy milagroso", aseguró.

Aunque este día la devota no podrá asistir personalmente a la tradicional peregrinación que realizan los fieles en conmemoración al día del apóstol, asegura que le rezará junto con su madre y su familia frente al altar que le tiene preparado al interior de su vivienda.

