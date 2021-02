¡Inconsciencia ciudadana! Incendios de maleza y baldíos se incrementan en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque el Departamento de Bomberos es frecuentemente requerido en Cajeme por rescate acuático y para apagar incendios en casas, es la quema de baldíos abandonados la situación por la que más se prestan servicios por parte de la corporación, esto se debe en gran parte a la inconsciencia de los ciudadanos.

Aproximadamente 220 servicios se realizaron en enero por incendio de maleza y baldíos abandonados en Cajeme, de un total de 249. Por ello, el Departamento de Bomberos invita a la ciudadanía a evitar este tipo de actividades, advirtiendo que deben ser más cuidadosos y no quemar basura. Así lo afirmó, Ángel Francisco García Tellechea, comandante del Departamento de Bomberos en Ciudad Obregón.

Lee también: Aparatoso accidente: Auto cae a canal del Valle del Yaqui y deja una persona herida

"Nosotros llevamos siempre una estadística mensual. En lo que respecta al presente mes llevamos apenas 134 servicios y avanzando. Lo que nosotros sí observamos en los servicios que se presentaron el mes pasado es que en el municipio abunda la quema de baldíos y solares abandonados, ya que la mayor parte del servicio que presentamos durante enero fue por esta problemática”, explicó el comandante.

Agregó que aunque no es una novedad en Cajeme, los ciudadanos deben poner de su parte para evitar este tipo de situaciones, que pueden ser peligrosas para cualquiera. "Nosotros insistimos en que no practiquen la quema de basura, porque aparte de que resulta contaminante, corre el riesgo de propagarse hacia otros lados. A los propietarios de baldíos les recomendamos tener sus predios limpios y a la ciudadanía en general le pedimos ser más cuidadosa, no tirar la colilla de los cigarros en estos lugares, ni tirar basura en casas abandonadas”.

Dijo además que otros servicios que se han dado recientemente son por incendios de casas, accidentes de vehículos, rescate acuático, fugas de gas y captura de animales. Por último, el comandante del Departamento de Bomberos recordó que las personas deben seguir las recomendaciones de prevención para evitar un incremento de contagios de Covid-19.

Lee también: Encuentran otro cuerpo cerca de las Granjas Micas: flotaba sobre las aguas del canal

"Sabemos que se acerca la época de verano y los ciudadanos acostumbran visitar paseos, pero si van a hacerlo les pedimos de la manera más atenta que lo hagan con los protocolos de seguridad, como los son el portar cubrebocas, gel antibacterial, caretas y guardar una sana distancia. Por supuesto que lo más recomendable es no salir, si no es necesario”. finalizó.