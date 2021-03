Célida López, alcaldesa de Hermosillo, critica al feminismo y llama "taradas" a las que abortan

Hermosillo, Sonora.- La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, está envuelta en una fuerte controversia luego de asegurar públicamente que las mujeres que optan por abortar un embarazo son unas "taradas".

A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta municipal expresó que las mujeres necesitan ser responsables con sus cuerpos y tomar absoluto control de sí mismas antes de cualquier decisión.

Abres las piernas o las cierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo. Hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo estas taradas, no es posible que digan eso, luego quieren andar abortando", dice.

En lo que parece una reunión que sostuvo con jóvenes, la mandataria agregó "soy feminista, soy una mujer que siempre ha trabajado defendiendo a las mujeres, pero mi lucha no es contra los hombres, mi lucha es contra mí misma, vencer mis miedos y no es fácil."

La política que actualmente milita en Morena, mencionó que eso es parte de la crisis que se está viviendo como sociedad, afirmando que es feminista, pero también se burló del simbolismo que representa el pañuelo verde, llamándole "trapo verde".

¿Como la ven con la Alc. de Hmo? CELIDA LÓPEZ DICE:

“Claro, abres las piernas o las cierras, estás tomando absoluto control de tu cuerpo no? Es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo estas taradas... y luego quieren andar abortando no? Con el trapo verde” pic.twitter.com/IeuEN9zOLO — la barbie gorda (@xxdzo) March 30, 2021

Esta no es la primera vez que Célida López es el centro de una polémica por no apoyar los movimientos feministas, ya que el 20 de febrero de 2020 se posicionó en contra del Paro Nacional de mujeres, asegurando que no deben "evadir sus responsabilidades".

Los usuarios de redes sociales no tardaron en dejar miles de comentarios donde recriminaron las palabras de la alcaldesa y cuestionaron su actitud frente a temas tan delicados como el feminismo y el aborto.

Fuente: Twitter