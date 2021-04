Ciudad Obregón: Vacunan a adultos mayores postrados en viviendas

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte del programa de vacunación contra el Covid-19, se desplegaron brigadas para aplicar el biológico a adultos mayores que se encuentran postrados en sus viviendas por sus condiciones físicas, según informó el delegado de la Secretaría del Bienestar, Bernabé Arana.

El funcionario dijo que este 13 de abril arrancó la actividad, con el objetivo de aplicar el biológico a las personas que cuentan con 60 años de edad en adelante y que no pudieron asistir a los puntos de vacunación por las condiciones físicas en las que se encuentran.

IMSS: "Vacunación con jeringa vacía no fue a propósito, presionaron a la enfermera"

Se envió a las brigadas de vacunación a los hogares de las personas, como se dijo anteriormente que se haría para quienes no pudieron asistir por limitaciones físicas”, señaló.

Agregó que aunque algunas personas se mantuvieron en comunicación con la Secretaría del Bienestar para solicitar la aplicación de la vacuna al domicilio, al llegar a las viviendas se encontraron con que la persona ya había recibido el biológico o no se encontraba en el lugar.

Es importante señalar que las personas no deben de mentir acerca de la edad que tienen ni decir que tienen la necesidad de estar postrados en cama en sus viviendas cuando no sea el caso, pues estarían afectando a todas aquellas personas que realmente no pudieron acudir a los puntos de vacunación por sus condiciones físicas”, dijo Bernabé Arana.