VIDEO: "Un Gobierno abierto y transparente": Anabel Acosta en entrevista con TRIBUNA

Ciudad Obregón, Sonora.- Anabel Acosta Islas sabe que Cajeme ya no aguanta otro mal Gobierno, por eso desde su campaña hace un llamado a la unidad. Tiene en claro que las ideas y propuestas de todos son necesarias para mejorar lo que tanto afecta al municipio. A 11 días del gran día, la candidata a la alcaldía de la Alianza ‘Va por Sonora’ hace una reflexión para TRIBUNA, sobre lo ganado y aprendido en una campaña diferente y de retos. Afirma que su Gobierno será abierto y apuesta por la transparencia como un principio rector para brindar certeza a los cajemenses, a quienes desde su Gobierno sacará del abandono.

¿Aunque ya conoces Cajeme, qué radiografía observas ahora recorriendo en campaña?

“Primero el tema generalizado que existe, no nada más en las comunidades más alejadas si no también en las colonias del municipio, es una palabra que ellos utilizan y que me parece muy lamentable que la gente se dice ‘abandonada’. Ese es el gran reto de hoy, trabajar para no nomás ser un Gobierno de puertas abiertas, sino ser un Gobierno de puertas abiertas que busque los mecanismos para ir cerrando la brecha de la desconfianza que existe entre los ciudadanos y el Gobierno. Y generar los instrumentos de participación, que la gente sepa que hay un Gobierno colaborador, que las cosas que ellos hacen pueden tener un impacto mayor con la colaboración y facilitación del Gobierno”.

¿Por qué crees que la gente se siente así, por qué ese abandono?

“Primero, porque hay un fenómeno o alguna figura que sobrepasa la ciudad que nos quiere mandar el mensaje de que no podemos trabajar juntos, que busca separarnos, los ricos de los pobres, los que trabajan de los que no trabajan, si vives en cierto sector de la ciudad o no. De verdad es un tema que ha polarizado a la sociedad y que hemos permitido que este tema afecte al diálogo que tenemos como comunidad. Tenemos que hacer una gran convocatoria que nos permita recordar que siempre que trabajamos juntos, y que sí cada quien hace lo que le corresponde o aporta algo desde donde está, los pasos para ir avanzando serán mucho más firmes y también más rápidos”.

En estas elecciones tan difíciles y bajo el contexto en el que vivimos ¿Cómo hacer para que la gente salga a votar?

“Me he encontrado algo bien interesante, a raíz de que convoqué, la semana anterior, a un gran taller de consensos me dio mucho gusto porque de manera genuina llegaron muchos actores que no participan generalmente y hoy dicen ‘yo tengo esta idea’. Formamos 16 mesas donde el tema generalizado era una sola cosa, si pensar en las propuestas de gran impacto que se puedan hacer en un plazo determinado con un efecto más potente en la sociedad, pero el tema es que tenemos que participar. Hoy vemos que la sociedad dice que sí quiere involucrarse y aportar”.

Decías que esta ciudad no aguanta un año más de mal Gobierno, ¿por qué?

“La gente tenía percepción de que teníamos que estar mejor, que teníamos que tener una esperanza y le apostaron a quienes vinieron a buscar la confianza de la gente, sin embargo, no solamente le fallaron a Cajeme y a los ciudadanos, sino que no puede solo el municipio ir avanzando con una sinergia o una dinámica natural, porque han dado muestras de que le puede poner freno, que se le puede poner el pie. Si podemos estar peor, por eso es que hoy he decidido participar para poder contribuir a esa voz que te dice la sociedad ‘tenemos que buscar la ruta de desarrollo’. Tenemos que hacer que esas listas por las que éramos reconocidos a nivel nacional vuelvan, si era seguridad, ahí venía Cajeme, si era de limpieza ahí estábamos y hoy en las listas que aparecemos no son para nada satisfactorias y son lamentables para este momento en el que vivimos”.

¿Qué clase de Gobierno harías, qué diferencia habría de los últimos gobiernos?

“Estoy proponiendo un Gobierno abierto, donde todos tengan su participación. Dije que mi Gobierno iba a convocar a la sociedad y que buscaría los instrumentos para que todos los que tengan una expresión, idea o propuesta pueda ser tomada en cuenta, dijimos que íbamos a hacer un gran taller y ya lo hicimos, hubo una gran respuesta de la sociedad de que Cajeme está en pie, tiene ganas y quiere participar. Por otra parte, tenemos que garantizar a la gente un Gobierno que le dé certezas y transparencias, vamos por un Gobierno transparente en donde le vamos a poder poner un alto a la corrupción, vamos a transparentar todos los procesos de compra, las licitaciones con los instrumentos que ya tenemos y que hoy podemos ver todos los procedimientos en vivo para que la gente pueda saber a quién se le compra, por qué se le compra y cuánto nos cuesta”.

El problema más grande es la inseguridad y es una verdadera crisis. ¿Cómo resolver el problema?

“La seguridad será atendida con toda la fuerza del Gobierno y con todo el presupuesto que llegue al municipio; desde la asistencia social, desde Desarrollo Urbano, desde la imagen pública, Desarrollo Económico, todo lo que se haga en el Gobierno va a estar dirigido con una sola intención de disminuir los generadores de violencia. Es decir nos vamos a ir de fondo a qué es lo que está causando la violencia y dónde están dirigidos los puntos más violentos de la ciudad. El Gobierno Federal prometió que se iba a venir a instalar a Ciudad Obregón la Secretaría de Agricultura y no nos cumplió, pero no importa, lo que hoy le decimos que la que ocupamos es que se venga a instalar aquí la Secretaría de Seguridad Pública y que se instale aquí hasta que logremos la paz y que garanticemos que todos estamos participando”.

Tú representas una alianza que tiene un pensamiento muy distinto, ¿Cómo garantizas que tu Gobierno sea muy ciudadano muy apegado al tema de transparencia y no cotos del poder de esos partidos?

“De inicio el mensaje que nosotros estamos mandando un mensaje de unidad, más allá de los partidos políticos, es dejar de lado los intereses personales o de algún instituto político o de algún grupo de poder y anteponer la necesidad que estamos viviendo. Y eso nos obliga a todos, no nada más a los institutos políticos, a poner toda la voluntad, a construir lo que queremos que es mejorar la situación de vida de los sonorenses. Esta gran alianza es con las familias y por ellas, y ahí es donde estamos llamando a la unidad de la sociedad que todos participamos independientemente de las preferencias políticas”.