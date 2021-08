Tras 4 años de inconformidades, manifestantes impiden liberar caseta de cobro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Luego de que se anunciara la liberación de las casetas de cobro del estado que estaban tomadas por el Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora, un grupo inconforme impidió la entrega de la caseta de Hermosillo a autoridades federales.

Alrededor de una veintena de inconformes impidieron la entrega de la caseta que se ha mantenido tomada por más de 4 años, a personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), asegurando que no fueron tomados en cuenta en las negociones, por parte del líder del movimiento Alfonso Canaan Castaños, con representantes de la Secretaría de Gobernación en el estado.

Estamos inconformes con las negociaciones y queremos el libre tránsito, sabemos que no van a eliminar la caseta", expuso Antonio, uno de los manifestantes.

Por su parte Sarahí Aguilar, también integrante del Movimiento por el Libre Tránsito, dio a conocer que tras acordar con autoridades liberar la caseta de peaje, las instalaciones serían entregadas a personal de Capufe.

Los dos grupos somos parte del movimiento, pero algunos compañeros no están de acuerdo en realizar la entrega, pero sí se va a liberar", explicó.

La activista afirmó que el Cuerpo B, que es el carril de norte a sur, sería entregado, una vez que los inconformes lo permitieran.

Por su parte Cervando Flores Castelo, representante de la Secretaría de Gobernación en la entidad afirmó que la caseta de peaje no desaparecerá, si no que será reubicada y advirtió que al no llegar a un acuerdo con los manifestantes que se oponen a liberarla, corresponderá a Capufe emprender acciones legales para retirarlos.

Fuente: TRIBUNA