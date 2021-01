¿Mucho acné? El estrés podría ser la principal causa de que tu piel tenga problemas

Ciudad de México.- El estrés es una sensación emocional que puede ser provocada algún momento de frustración, de enojo extremo o incluso por nerviosísimo. Esta reacción natural del cuerpo a momentos de tensión causa muchas afectaciones a la salud los cuales suelen percibirse en la piel, como puede ser el acné.

De acuerdo con The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology aproximadamente el 41 por ciento de la población ha experimentado con altos niveles de estrés durante la pandemia de Covid-19 por lo que las consultas dermatológicas en sitios de Internet han aumentado drásticamente.

Uno de los problemas más comunes causados por el estrés son, como ya se menciono, los brotes excesivos de acné en zonas como el rostro, el pecho y la espalda, gracias a los altos niveles de cortisol que provoca la obstrucción de los poros de toda la piel.

La deshidratación es entre las muchas consecuencias del estrés de las más presentadas en todo el mundo, y la cual es considerada como uno de los desencadenantes del envejecimiento prematuro haciendo que la piel pierda elasticidad y suavidad.

Los especialistas recomiendan que, para tratar con el estrés y sus afectaciones en la piel, es importante no tocarse la cara para evitar acumulaciones de suciedad y bacterias, pero en cuanto salud mental exhortan a buscar apoyo en familiares, amigos e incluso con profesionales para lograr llegar a un punto de equilibrio.

