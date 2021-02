Covid-19: ¿Sobreviviste a la enfermedad? Podrías tener genes neandertales

Ciudad de México.- Durante la pandemia de Covid-19 se ha observado que el virus reacciona de diferente forma en cada persona, lo cual fue estudiado por científicos de los Estados Unidos, los que concluyeron que la respuesta esta en los genes.

De acuerdo con investigadores del Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), las personas que sobreviven a la enfermedad o que solo sufren de síntomas leves tienen entre su genética una proporción de ADN neandertal.

Te puede interesar: ¡Macabro hallazgo! Los decesos de mujeres embarazadas aumentan a causa del Covid-19

Con la participación de dos mil pacientes, los desarrolladores de este estudio encontraron una especie de mutación genética que reduce la infección en un 22 por ciento, pero únicamente en personas de origen europeo y asiático.

Los investigadores aseguran que esta mutación genética ha continuado trasmitiéndose de generación en generación porque ha ayudado a las personas a sobrevivir gracias a que ayuda al organismo a codificar proteínas que activan cierto tipo de enzimas, lo que tiene efectos positivos sobre la respuesta inmune del organismo en enfermedades como el coronavirus o la hepatitis C.

Te puede interesar: Covid-19: Investigadores aseguran que el virus daña al corazón a un mes de recuperación

Demostramos que un gen en el cromosoma 12, el cual se se hereda de los neandertales, está asociado con una reducción de aproximadamente el 22% en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con covid-19'', explicaron los científicos del PNAS que lideraron el proyecto .

Este hallazgo podría ayudar a entender porque el Covid-19 afecta de forma diferentes en todas las partes del mundo de acuerdo a los antecedentes genéticos e históricos de cada región .

Fuente: CNN