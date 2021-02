Descubre qué hacía William Zabka antes de interpretar a 'Johnny Lawrence' en 'Cobra Kai'

Los Ángeles, Estados Unidos.- William Zabka es un actor que saltó a la fama al interpretar al antagonista de Karate Kid en 1984, sin embargo, ese trabajo lo encasilló en el papel del karateka 'Johnny Lawrence', por lo que fue sumamente difícil para él conseguir un papel diferente en Hollywood.

Durante la década de los año 80, Zabka trabajó en papeles pequeños de diferentes comedias como: Un chico como todos, Regreso a la escuela y Vacaciones en Europa. Posteriormente participó en una serie llamada El ecualizador, pero solo duro unos cuantos capítulos.

Para la década de los años 90, Zabka se vio a obligado a trabajar en películas de muy bajo presupuesto, varias de ellas enfocadas a las artes marciales como la saga de Shootfighter y High Voltage.

No fue hasta el año 2013 en el que apareció en la sitcom How I Met Your Mother, donde apareció interpretándose a él mismo junto con Ralph Macchio, en esta serie 'Johnny Lawrence' sería reivindicado por el personaje de 'Barney Stinson' quien vio en el papel de Zabka al verdadero héroe de Karate Kid. De hecho muchos tienen la teoría de que este cameo fue el principio real de Cobra Kai.

Para el dos de mayo del 2018 se estrenaría esta serie a través del servicio de streaming de YouTube, para ser comprada por Netflix y volver con una segunda temporada el 2019.

