De terror: La primavera podría traer un aumento de casos de Covid-19, según expertos

Ciudad de México.- La primavera está muy cerca, por lo que es normal que el polen este en el aire, lo cual podría ser un factor que influya directamente en el número de casos de Covid-19 durante esta temporada.

Un trabajo de investigación del Instituto Meteorológico de Finlandia y la Universidad de Rutgers-New Brunswick, reveló que las altas concentraciones de polen durante la primavera tienen un efecto negativo sobre el sistema inmune.

Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en los cuales los expertos aseguran que el polen debilita las defensas del cuerpo contra algunos virus que afectan el sistema respiratorio, como lo es el SARS-CoV-2.

Nuestros resultados revelan que la exposición simultánea al SARS-CoV-2 y al polen en el aire puede, en condiciones climáticas 'favorables', promover la infección viral'', aseguran los expertos.

Los investigadores sugieren que la polinización podría llegar a aumentar de un 10 al 30 por ciento las tasas de infección del virus, tomando en cuenta la humedad y la temperatura de la temporada primaveral, por lo que destacan la importancia de utilizar cubrebocas con filtros de partículas durante la primavera, como los KN95.

