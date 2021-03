Covid-19: Descubre por qué el brazo duele después de recibir la vacuna

Ciudad de México.- Al comienzo de las jornadas de vacunación se informó de varios efectos de las inyecciones sobre la zona en la que se aplicaban, lo cual, los especialistas lo llamaron como brazo Covid.

Sin embargo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, aseguró que presentar erupciones en la piel, así como un dolor constante horas después de la aplicación de la vacuna es totalmente normal.

Los expertos destacan que este tipo de reacciones suceden ya que se introduce una sustancia extraña en el organismo.

Manifestar esa reacción en el sitio de la aplicación es exactamente lo que esperaríamos que hiciera una vacuna que intenta imitar un patógeno sin causar la enfermedad'', comenta Deborah Fuller, experta en vacunología de la Universidad de Washington.

Pero a pesar de esto también es posible no presentar ningún tipo de dolor, lo cual no significa que los compuestos no estén siento eficaces, ya que el desarrollo de esta reacción varía en cada persona según sus defensas.

Ya que son muchas las complejidades que presenta nuestro sistema inmunológico y las peculiaridades individuales, no sentir dolor también es normal. Las personas pueden desarrollar respuestas inmunitarias protectoras y no pasar por ese tipo de reacción local'', aseguran los expertos.

Este tipo de dolor, más las reacciones cutáneas de la vacuna por lo general no necesitan un tratamiento en específico y pueden llegar a desaparecer en un promedio de siete y ocho días dependiendo de cada persona.

