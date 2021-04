Investigan posibles efectos de la vacuna anti-Covid sobre el periodo menstrual

Estados Unidos.- Un grupo de mujeres reportaron en redes sociales que sus periodos menstruales habían comenzado a ser anormales después de recibir la primera o las dos dosis de las vacunas anti-Covid.

El efecto secundario identificado se trata de un abundante sangrado menstrual, sin embargo, investigadores de la Universidad de Illinois aseguran que no existen un motivo de preocupación, por lo que las mujeres que aún no reciben el biológico no deberían rechazarlo por esta razón.

Hasta el momento no existe un registro científico sobre los efectos de las inyecciones contra el SARS-CoV-2 en el ciclo menstrual, sin embargo, profesoras de la institución ya han comenzado a recolectar testimonios de miles de mujeres para comenzar a realizar un análisis a detalle.

Las expertas aseguran que el estudio busca dar resultados sobre la tendencia con la que este tipo de secuelas afectan a las mujeres, más no quiere encontrar la posible causa por la que se presenta.

Nuestra encuesta no puede decirnos nada sobre la prevalencia o el número de personas afectadas. Lo que podemos hacer es buscar asociaciones y tendencias que nos ayuden a dirigir cualquiera que sea el próximo estudio'', destacan las investigadoras.

En este sentido, diferentes especialistas han despertado interés por la reacción de la vacuna sobre el sangrado menstrual y de acuerdo a la Dra. Julie Levitt, obstetra-ginecóloga de Northwestern Medicine, encontrar las razones por las que esto ocurre podría ser complicado, sin embargo, asegura que es posible que los compuestos estén creando un pico hormonal.

Las mujeres que presentaron este tipo de problemas aseguran que están felices de haber sido vacunadas, por lo que el efecto secundario no les afecta en gran medida.

Estoy muy feliz de estar completamente vacunada. Si ese es el peor de los efectos secundarios que tengo, entonces estamos bien con eso'', aseguran algunas de las mujeres afectadas.

Fuente: Chicago Tribune