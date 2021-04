¡Maravilloso! La luz solar eliminaría el coronavirus más rápido de lo que se imagina

Ciudad de México.- En enero pasado, una investigación aseguraba que la luz solar ayudaba a combatir el Covid-19 debido a la gran vitamina D que proporciona, la cual ha sido para muchos investigadores, una de las protagonistas de la batalla.

Sin embargo, recientemente un estudio publicado en The Journal of Infectious Diseases, asegura que la luz solar no solo podría ayudar a través de la vitamina D, sino que también seria eficaz para eliminar el virus de las superficies.

De acuerdo con los expertos, quienes realizaron una serie de cultivos del virus y los expusieron al Sol, la luz de este astro destruye hasta ocho veces más rápido las partículas de virus, de lo que se imaginaba al principio de este 2021.

Según información publicada en el artículo, la inactivación del virus, funciona debido a que los rayos UV-B golpean fuertemente el ARN del virus, lo que le causa un daño irreparable, haciendo que deje de ser infeccioso.

Además, los expertos aseguran que este tipo de hallazgos harán que las personas conozcan el efecto de la luz solar sobre otras moléculas con las que interactúa, sin que el ser humano lo perciba.

Gracias a este reciente descubrimiento, los investigadores ya se encuentran comenzando otro tipo de estudios en los que se puede propiciar información sobre como manejar la radiación UV para eliminar el virus del SARS-CoV-2.

