¡Paso a paso! Así puedes consultar tu estado en el buró de crédito desde Internet

Ciudad de México.- Mucha gente cree que estar en buró de crédito es algo malo y dañino, no obstante cuando adquieres una tarjeta de crédito, sin importar de qué banco sea, ya estás registrado en este. Conoce cómo saber su estado de manera fácil y sencilla, a través de Internet.

Cabe destacar que no tiene nada de malo estar en el buró de crédito, y que de hecho, pertenecer podría ayudarte a obtener otros préstamos grandes, ya sea para comprar una casa, automóvil u otro inmueble. Sin embargo, si no has sido puntual con tus pagos a tarjetas o prestamos, es probable que tengas un mal estado crediticio.

Si no sabes cuál es tu estado en el buró de crédito (favorecedor o desfavorecedor) aquí verás una forma sencilla de saberlo, desde Internet en la comodidad de tu casa.

Para consultar tu historial de crédito de manera gratuita, solo debes hacer lo siguiente, ¡toma nota!

Ingresa a la página oficial del Buró de Crédito. Ahí podrás consultarla, una vez al año de manera gratuita.

Para consultar debes capturar los datos de tu tarjeta de crédito, crédito hipotecario o de crédito automotriz, ¡y listo! Una vez dentro, podrás saber todo al respecto sobre tu historial, y además, tendrás consejos para mejorarlo.

Cabe destacar que este procedimiento de manera anual es gratis, por lo que si en algún momento te pide cobro, lo mejor que salgas de la página y denuncies, pues podrías ser víctima de fraude. ¡No te dejes engañar!

Fuente: Instagram @micontavirtualmx