Haz tu cabello brillar con estos tintes para morenas en rubio que te fascinarán

Ciudad de México.- No es para nada extraño escuchar que los tonos rubios no son para las mujeres morenas, sin embargo, no puede haber peor error que esta creencia, debido a que este estilo de tintes son perfectos para hacer brillar el cabello de las personas con este tipo de piel.

Además en la actualidad, la mejor moda es la que te acomoda, por lo que si quieres pintar tu cabello de rubio, estas ideas te fascinarán.

Dorados

Si no quieres decolorar mucho tu cabello, los rubios dorados son perfectos, además le dará mucho brillo a tu rostro.

Rubio cenizos

Piérdele el miedo a los tonos claros y experimenta con un rubio cenizo el cual hará que tus ojos se conviertan en el centro de atención.

Rubio platinado

Ahora que si no le tienes pánico a decolorar tu cabello al extremo, los platinados son la elección correcta para ti.

Efecto melting

Si quieres lucir un rubio sin dañar tus raíces, puedes optar por dejarlas en su color natural, mientras que el resto de tu cabello es rubio, este estilo es tendencia gracias a Chrissy Teigen.

Fuente: All Things Hais