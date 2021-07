Aprende a preparar esta deliciosa receta de pollo bañado en salsa cremosa de cacahuate

Ciudad de México.- En México existe una gran variedad de adobos que componen la gastronomía mexicana, algunos de ellos son de mole, chile guajillo o pueden tener pepita e incluso cacahuate, como en la receta que verás a continuación.

Si te consideras un fanático de los adobos, pero casi no tienes tiempo para prepararlos, no te preocupes, puedes hacer un encacahuatado cremoso como el que verás a continuación, no demorarás nada en tenerlo listo. Descubre cómo hacer la receta paso a paso.

Ingredientes:

Dos cucharadas de mantequilla

Una lata de puré de tomate

Dos pechugas de pollo , cortadas en trozos o para alambre

, cortadas en trozos o para alambre Dos tazas de agua

de 100 gramos de cacahuates limpios

limpios Una cucharada de consomé de pollo

Una lata de media crema

Sal

Pimienta

Cuatro chiles guajillo , desvenado y asados

, desvenado y asados Ajo al gusto

al gusto Una cucharada de aceite

Preparación:

Sazona la pechuga de pollo. Calienta un sartén y vierte un poco de aceite. Fríe tu pollo hasta que esté dorado. En una olla pon a asar los cacahuates hasta que haya soltado su aceite natural. Vierte todos los ingredientes en la licuadora (a excepción del pollo) hasta que obtengas una salsa tersa. Vierte la salsa en una olla y deja que se cocine a fuego bajo durante 45 minutos, junto con la pechuga. Sirve con arroz y tortillas.

